De bontbekplevier heeft niks aan een fietsband of doorzichtige onderbroek; Zeldzame vogel vindt bij Zierikzee weer een gespreid bedje om te broeden

overzicht Kopzorgen voor Forza, volleybal­lers Stevo hebben titel weer in zicht

Na een 2-3 nederlaag tegen Volley Lek en IJssel 2 hangen de volleybalsters van Forza in de promotieklasse A aan een touwtje. Vollido wipte door de derde zege op rij over Forza, dat nu met nog twee duels voor de boeg en drie punten minder een directe degradatieplaats inneemt. Trainer Peter Korstanje sprak vooruitkijkend over een heel moeilijke opdracht. ,,Dit had ik van tevoren niet verwacht.’’