De Biet gaat onder het mes

Zorgperso­neel en supermarkt­me­de­wer­kers kunnen ‘eventjes plat’ op de massageta­fel

16 mei DREISCHOR - Even ontspannen. Voor mensen in de zorg is dat in coronatijd vaak lastig. En ook het supermarktpersoneel loopt de benen onder het lijf vandaan. Daar hebben vier masseurs en masseuses op Schouwen-Duiveland iets op gevonden. Ze gaan gratis massages geven, zodat deze hardwerkende mensen écht even kunnen ontspannen. ,,Op deze manier willen wij hen een hart onder de riem steken.”