De bestrating bij de Oude Haven verzakt, maar dat zegt nog niets over de kademuren zelf

Ontsnappen uit een piramide in Burgh-Haamstede? Jan Willem Prince bouwt een VR escaperoom waarin dat kan

11:24 BURGH-HAAMSTEDE - Jan Willem Prince zag het al helemaal voor zich: hij zou de werkplaats van het voormalige bouwbedrijf J.C. Prince verbouwen tot escaperoom met verschillende kamers. ,,Maar dan zit je vast aan één type kamer en dat vonden we te beperkend. Toen zagen we dat virtual reality in opkomst is.” In juni wil hij zijn eigen VR escaperoom openen aan de Hogezoom in Burgh-Haamstede.