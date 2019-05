De begraafplaats in Zierikzee moet het van het erfgoed en de verhalen hebben

Arne Koppert wint met vijf vissen hengel­sport­wed­strijd voor de jeugd

13:15 NIEUWERKERK - De hengelwedstrijd voor de jeugd die vrijdag is gehouden in de eendenvijver in Nieuwerkerk is gewonnen door Arne Koppert. Hij werd met vijf vissen en 151 centimeter winnaar van de acht deelnemers.