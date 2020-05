De afbraak van ons sociale stelsel staat Anita de Vos steeds meer tegen; ze vertrekt naar Denemarken

Meer dan twee jaar worstelen de Schouwse SP-fractievoorzitter en haar gezin (man en zoons van 12 en 14 jaar) al met de gedachte: hier of daar? Maar nu is die knoop doorgehakt en gaan ze ook écht. Hun huis in de polder tussen Zonnemaire en Noordgouwe komt volgende week te koop. Zodra dat is verkocht, zijn ze weg. ,,De kans is groot dat ik na de zomervakantie niet meer terugkeer in de gemeenteraad", denkt De Vos zelf.