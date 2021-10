Dansen op hobbeldebobbelgras met livemuziek tussen de caisson: ‘Het is echt heel vet’

Kees Everwijn dirigeert nu voor eeuwig bij het Breedveld in Zonnemaire

15 oktober ZONNEMAIRE - ,,Zijn hoofd is wat smaller dan ik mij herinner, maar dat zal de ouderdom wel zijn.” Verder herkent oud-leerling Kees de Munnik (84) zijn dirigent Kees Everwijn volledig in het bronzen beeld dat vrijdagmiddag is onthuld in Zonnemaire.