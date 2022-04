Dames Slager aan de vergetelheid onttrokken

Slechts twee paaltjes met de nummers 249 en 250 in het gras restten tot voor kort van ‘de Dames Slager’, zoals ze in de volksmond werden genoemd. Twee vrijgezelle zusters, hecht met elkaar verbonden en intens betrokken bij de gemeenschap van Ouwerkerk. Bet Slager (8 juli 1902 - 28 augustus 1998) was jarenlang kleuterjuf op het dorp en Marie (17 februari 1904 – 3 februari 1997) runde het dorpscafé en manifesteerde zich als dorpsfotografe.