Dak gaat eraf met Frans Bauer bij Goud voor Oud: Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!

,,Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!!!! Waar is dat feestje? Hier is dat feestje!!!!” En die tekst uit duizend kelen. Minstens. Want ook vrijwilligers, leerlingen van Pieter Zeeman en andere aanwezigen brulden die woorden bij de twaalfde editie van Goud voor Oud in Sportcentrum Westerschouwen donderdag hartstochtelijk mee.