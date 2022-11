Daar komen de koeien, daar de fruitbomen: fantaseren en sfeer proeven op de boerderij van de herenboeren in Scharendijke

Altijd maar alleen bezig zijn als boer: akkerbouwer Marco Capelle ziet er de nadelen van in. ,,Als boer loop je altijd tegen je grenzen aan omdat je steeds alleen bezig bent.” Daarom omarmt hij het concept van de herenboeren op zijn boerderij aan de Ravensweg in Scharendijke. ,,Het leuke van dit is dat iedereen zijn specialisme heeft en dat iedereen die in kan zetten op zijn eigen manier. Dit is wat er nu in de wereld speelt en daarom vind ik dat je daarin moet meegaan.” Hij verpacht straks 24 hectare land en verhuurt zijn schuren aan de herenboerencoöperatie Enghebaert. De naam is volgens bestuurslid Willemijn Vermunt oud-Zeeuws voor smalle landtong. ,,Het was ooit de naam van deze grond. Hier heeft ooit een klooster gestaan en daar werd landbouw bedreven.”