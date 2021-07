Daar gáát het imago van Renesse: de overlast van vertierzoekende jongeren is (even) terug

Jens kan naar Amerika om zijn hersenen aan het werk te zetten; ‘Dit geeft houvast’

14 juli ZIERIKZEE - ,,Yes we did it! Nee, eigenlijk deden jullie het!” De opluchting spat er van af bij Kim Witte. Dankzij gulle gevers is de 26.000 euro ingezameld die nodig is om met zoon Jens Redelijkheid naar het Amerikaanse Utah te reizen voor een speciale behandeling van zijn hersenaandoening. ,,Op 20 september vliegen we naar New York en op 24 september staat de eerste afspraak in de kliniek. Dit geeft weer houvast.”