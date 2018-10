D-day voor camping Duinrand

Bombino, ambassa­deur van de Toearegcul­tuur, zingt en speelt in Zierikzee

8:00 ZIERIKZEE - In Noord-Afrika is hij een grote ster. Omara ‘Bombino’ Moctar kan niet zomaar over straat in zijn geboorteland Niger. De zanger is voor een clubtour in Nederland en komt op 27 oktober naar Brogum in Zierikzee.