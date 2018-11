Cursus ‘leer een walvis kennen’ op de Oosterschelde

Ik werk op Schouwen-Duiveland Maarten Hozee, production manager bij Nemag Zierikzee: Trots op waar we nu staan

7:00 ZIERIKZEE - Grijpers die in een keer drie kiepvrachtwagens met zand kunnen vullen. Zulke joekels maakt de NEderlandse MAchinefabriek Grootveld, oftewel Nemag in Zierikzee. Maarten Hozee is er de spin in het web tussen productie, planning, ontwerp en directie.