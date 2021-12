Corrie houdt dorpshistorie Ouwerkerk levend ‘Belangstelling voor geschiedenis zit in de genen’

Gebruik van vervuilde grond met batterijen voor wegen is volgens de regels; ‘Kennelijk zijn de normen zó ruim’

SEROOSKERKE (S) - Rijkswaterstaat is niet van plan over te stappen op een andere partij Beaumix als ondergrond voor aanleg van nieuwe rotondes in de N57 en N59 bij het Schouwse Serooskerke. Dit zogeheten bodemas voldoet aan alle wettelijke normen die gelden voor toepassing als funderingslaag, aldus burgemeester en wethouders in een raadsbrief.

