Corona krijgt eigenaren van restaurant De Trotse Tafel niet klein. Ze pakken de boel op en gaan verder

Het voelt achteraf een beetje alsof het zo had moeten zijn, zegt Van Kleeff trots op het resultaat. ,,En dan is het nog niet eens helemaal af! We willen dezelfde sfeerelementen nog verder doortrekken in de andere ruimten die je van hieruit ziet. Buiten komt er een Italiaanse tuin, met een steenoven waarin kinderen ook hun eigen pizza kunnen bakken. We zijn bezig met de picknickplekken en zo hebben we nog tal van andere ideeën.”