Conflict over jachthaven Brouwershaven bijgelegd, haven wordt compleet vernieuwd

Het conflict begon in 2008, toen de gemeente besloot de jachthavens van Scharendijke en Brouwershaven af te stoten. Exploitatie van een jachthaven was niet iets wat een gemeente hoort te doen, vond zij. Alleen de havenmeester zou in dienst van de gemeente blijven. Maar een jachthaven privatiseren, dat bleek nog niet mee te vallen. ,,In Scharendijke was het nog te doen", legt Rob Heijstek, voorzitter van de Brouwse watersportvereniging uit. ,,Maar de jachthaven van Brouwershaven ligt midden in de kern. Daar zet je niet even een hek omheen.”

Bemiddelaar voor de huur

Nog tijdens de privatisering van de Scharendijkse jachthaven, die afgerond moest zijn voor die van Brouwershaven, besloot de gemeente de jachthaven van Brouwershaven toch maar niet te privatiseren. Maar toen brandde een discussie los over de hoogte van de huur. Omdat de gemeente en de vereniging daar samen niet uit kwamen, is er een half jaar geleden een bemiddelaar bij gehaald. ,,Die kwam met een overeenkomst waarin de prijzen op een redelijke, maar marktconforme manier omhoog gaan", vertelt Heijstek. ,,Daar konden wij mee leven. En de gemeente uiteindelijk ook. Met een paar vergaderingen waren we eruit.”



Quote De onzeker­heid over de prijzen was wel vervelend. We hebben wel eens de angst gehad dat ze om die reden naar een andere jachthaven zouden vertrekken. Gelukkig was dat niet het geval Rob Heijstek, voorzitter van de Brouwse watersportvereniging

Jachthaven krijgt drijvende steigers

Leden hebben door de jaren heen weinig last gehad van het conflict, denkt Heijstek. ,,Al was de onzekerheid over de prijzen wel vervelend. We hebben wel eens de angst gehad dat ze om die reden naar een andere jachthaven zouden vertrekken. Gelukkig was dat niet het geval. We zijn blij dat er nu rust is. Ook voor onszelf, want dit hele gedoe heeft veel energie gekost.”

Quote De haven wordt in de winter van 2022/2023 gereno­veerd, uitgebag­gerd en voorzien van drijvende steigers

Toch leidt het ook ergens toe, want de verhoudingen zijn nu zo goed dat de gemeente en de watersportvereniging samen gaan werken aan vernieuwing van de jachthaven. De haven wordt in de winter van 2022/2023 gerenoveerd, uitgebaggerd en voorzien van drijvende steigers. Dat moet omdat er getij komt in de Grevelingen, waardoor de vaste steigers weg moeten. Samenwerking komt er ook met de stadsraad en de ondernemersvereniging om Brouwershaven meer maritiem karakter te geven.

Prachthaven