Concert at SEA zo goed als uitverkocht

Het is alsnog eventjes kerst in het dorpshuis van Renesse, maar dan in februari: compleet met kerstbal­len en muziek

RENESSE - Riet en Jaap zaten in december alleen tegen elkaar aan te kijken, maar Kees zag geen mens. Daarom doen ze in het dorpshuis in Renesse het kerstdiner nog eens dunnetjes over. Of eigenlijk: alsnog, nu het weer mag. Compleet met kerstballen en kerstmuziek.

15 februari