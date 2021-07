Comité Vuurtorenrood wil Westerlicht van Haamstede kopen; ‘Dit iconisch monument is niet in goede handen bij Rijkswaterstaat’

VIDEONIEUW-HAAMSTEDE - Daar staat hij weer in fris rood-wit. Na bijna drie jaar is de vuurtoren van Nieuw-Haamstede uit de steigers en schittert het Westerlicht als vanouds. Om er zeker van te zijn dat de toren zijn huidige kenmerkende uiterlijk behoudt, wil het comité van omwonenden het markante bouwwerk kopen en onderbrengen bij een eigen beheerstichting, naar voorbeeld van Breskens. ,,Want is dit iconisch monument nu in goede handen bij Rijkswaterstaat? Blijkbaar niet, zo is gebleken.”