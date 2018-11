College verkiest extra rotondes boven doortrekken aloude poldertracé bij Burgh-Haamstede

Het bezwaar was hoofdzakelijk gericht tegen de komst van twee extra rotondes in de Kraaijensteinweg (N57) bij Burgh-Haamstede. Dat brengt het totaal op een traject van krap twee kilometer op vijf. Een beetje teveel van het goede meent een comité van vier betrokken bewoners, dat het initiatief nam voor het voorgedrukte bezwaarschrift. Het comité deelt de visie van de gemeente dat de rotondes het oprijden van de weg vanuit de dorpen makkelijker maakt en daarmee de veiligheid bevordert. Maar ze vrezen ook voor meer geluidsoverlast en daarmee beperkte mogelijkheid voor de gewenste woningbouw in die buurt.

Veiliger

Opmerkelijk genoeg neemt het college hiermee toch ook geen definitief afscheid van het drie decennia geleden bedachte poldertracé. Het één sluit het ander niet uit, zo staat in het raadsvoorstel. Al is het plan en daarmee het geld uit de boeken van het ministerie verdwenen, benadrukt verkeerswethouder Ankie Smit in een nadere toelichting. ,,Dat tracé stamt uit een tijd dat nog niet zo goed werd nagedacht over de beste verkeersafwikkeling voor Zeeland. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat er een route komt die vrachtwagens uitnodigt via de Kop van Schouwen naar Antwerpen te rijden.”