Ciske de Rat laat van zich horen

Charlotte Beunders: ‘Water inspireert altijd en overal’

20:31 ZIERIKZEE - De titel ‘Waternight’ van het concert dat het Zeeuws Vocaal Ensemble (ZVE) zaterdagavond 24 november geeft in de Nieuwe Kerk in Zierikzee, zegt alles over het centrale thema: Water. Sopraan Charlotte Beunders is er extra blij mee.