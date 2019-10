ChristenUnie Schouwen-Duiveland gaat door

Schou­wen-Duiveland wil stimule­rings­fonds voor lagere C02-uit­stoot bedrijven en verenigin­gen

8:30 ZIERIKZEE - Bedrijven en verenigingen op Schouwen-Duiveland kunnen straks mogelijk tot 100.000 euro van de gemeente lenen voor besparing en verduurzaming van de eigen energiebehoefte. De stimuleringsregeling moet helpen de CO2 uitstoot in die sector over drie jaar met 10 procent terug te dringen, aldus burgemeester en wethouders in hun voorstel aan de gemeenteraad.