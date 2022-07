Christel heeft weer een huis, en buurman Vaas is al eitjes komen brengen

Het is een warm welkom, in de Gravenstraat. Overbuurman Vaas de Bruijn is langsgekomen met eitjes en aardappelen, vertelt Christel Brunger, die vanaf vandaag op nummer 13 woont. Het contact met de oude buren was goed; dit is een fijne start van een nieuw begin. Al twijfelt ze nog steeds: hier blijven of teruggaan, als dat mogelijk is? ,,We horen het maandagmiddag. Dan komen we allemaal samen en vertellen ze ons of het oude woonblok opgeknapt wordt, of gesloopt. In ieder geval kunnen we hier blijven zolang we willen. Dat is een heel fijn gevoel.”