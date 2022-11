‘Chihuahuavrouwtje’ Miranda hijst elk jaar alle zes haar honden in kerstpakjes: ‘Het liefst matchend’

‘Chihuahuavrouwtje’ Miranda de Winter-van Vossen uit Zierikzee maakt er een jaarlijks uitje van. Kerstkleertjes shoppen voor de zes ‘kinderen’ op de chihuahua-kerstmarkt. ,,Matchend, het liefst. Als het lukt om iets te vinden in hun maat. Lotus is uit de kluiten gewassen, die past veel pakjes niet. Mini is piepklein en weegt 1,1 kilo. Het is een uitdaging. Er zijn het hele jaar door markten voor chihuahua’s waar je buggy’s, pakjes en speeltjes kan kopen. Maar van de kerstmarkt maken we echt een uitje. Daar kleden we de hondjes voor aan”, vertelt ze.