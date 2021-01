Champignons uit de mesthoop belanden op Isabels bord: ‘Veel lekkerder dan uit de winkel’

,,Ik rij wel vaker door de Groeneweg in Noordgouwe als we op bezoek gaan bij kennissen. Zo reden we ook langs een composthoop op een van de akkers in die weg en mijn man Peter zag er witte bollen uitsteken", vertelt Isabel Jonker over de vondst. ,,Eerst dachten we dat er reuzenbovisten op groeiden. Die zien we af en toe op een paardenwei groeien, maar toen we gingen kijken, kwam ik erachter dat het kweekchampignons zijn. Die zie je bijna nooit in het wild. Die hele grote die we zagen zijn doorgegroeid en al opengeklapt. Dan zijn ze niet meer te eten.”