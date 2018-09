Celeste is de held van tocht Stichting Jens

OUWERKERK - Het waren stuk voor stuk helden; de mensen die zaterdag in Ouwerkerk aan de start verschenen om te lopen of te rennen voor de Stichting Jens. Maar de grootste kanjer was de vierjarige Celeste van der Kolk uit Beverwijk. Zij was er bij om geld op te halen voor haar eigen dolfijntherapie.

Celeste heeft, net als de Ouwerkerkse naamgever van de stichting, het syndroom van Pitt Hopkins. Een zeldzaam syndroom dat allerlei verstandelijke en lichamelijke beperkingen tot gevolg heeft. Met dolfijntherapie worden positieve resultaten geboekt. Dat was de reden voor John en Marcha Hage uit Ouwerkerk om een paar jaar geleden de Stichting Jens op te richten. Hun 7-jarige zoon Jens heeft hetzelfde syndroom en via de stichting is geld ingezameld voor de therapie. De familie Hage reisde eerder dit jaar af naar Curaçao. Met heel mooi resultaat, vertelt John. ,,Jens kan nu veel beter duidelijk maken wat hij wil. Al was het voor ons eerst heel confronterend om er achter te komen dat hij veel meer begrijpt dan wij wisten.''

Volledig scherm John Hage spreekt de lopers en renners toe vanaf het terras van De Barbier © Esme Soesman

Hoewel Jens z'n therapie achter de rug heeft, gaan John en Marcha in volle vaart door met de Stichting Jens. Hun streven is zo veel mogelijk mensen met het Pitt Hopkins syndroom de kans te bieden dolfijntherapie te volgen. Zaterdag werd de derde editie van de sponsorloop gehouden. Dankzij de inzet van de stichting is de 13-jarige Twan uit Delfgauw op dit moment met dolfijnen in de weer. En als er weer genoeg geld bij elkaar gesprokkeld is, kan Celeste op reis. ,,De steun van de Stichting Jens is voor ons heel belangrijk. Alleen al die dolfijntherapie kost 15.000 euro'', vertelt haar moeder Cathelijne. Geld dat je zonder hulp doorgaans niet zomaar kan ophoesten. Cathelijne rende, net als Celeste's vader Joost, mee met de run in Ouwerkerk. Celeste in een kinderwagen voortduwend. Ook Jens zelf was van de partij, geduwd door moeder Marcha.

Pitt Hopkins is zó zeldzaam dat er maar een stuk of 30 mensen met dat syndroom staan geregistreerd, weet John. Het is continu zoeken naar de beste zorg. Met dolfijntherapie worden grote stappen gemaakt en de familie Van der Kolk uit Beverwijk kan dan ook niet wachten tot ze op het vliegtuig kunnen stappen. Niet bang dat het resultaat van de dolfijntherapie tegenvalt? ,,Nee'', zegt Cathelijne resoluut. ,,We hopen op een klein stapje vooruit. Elke ontwikkeling is meegenomen.''