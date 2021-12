CDA maakt schoon schip: ‘Op een gegeven moment neem je een besluit: het is klaar!’

Met hen verdwijnen drie van de vier zittende raadsleden van het politieke toneel. Alleen Rutger Punt doet weer mee. Hij wordt lijsttrekker, vóór Daniël Joppe, die hoopt in een nieuwe coalitie weer wethouder te worden. ‘Continuïteit en vernieuwing’, noemen ze bij het CDA de flink opgeschudde lijst. Houden de christendemocraten hun huidige zetelaantal, dan maken ook José Schikker-Hoekman en André Flikweert kans op een plek in het gemeentebestuur. Nummer vijf in de rangorde voor 2022, Erik Landman, zal bij een status quo instromen indien Joppe inderdaad doorschuift naar het college.