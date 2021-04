Capelle: gouden buren in een verdronken nederzetting

Het is een vrijstaand huis aan de Zwanenburgseweg in de buurtschap Capelle. Een hoge kap. Daarin liet de wind zich altijd goed horen. Ook in de stormnacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953. Piet Geluk (1947) was toen 5 jaar. ,,De storm loeide zo hard dat mijn ouders besloten op de begane grond te slapen. Ik hoor het mijn vader nog zeggen, de daaropvolgende zondagochtend: ‘Goh, wat heeft het geregend’. Even later klotste het zeewater tegen de muren van ons huis. De aardse goederen, zoals meubels, werden naar boven gebracht. De radio, daar op de plank boven het aanrecht, bleef staan, die zou geen gevaar lopen. Capelle lag hoog, tijdens de inundatie van 1944 was het alleen maar drassig geweest. Dat zou nu vast weer zo zijn, was de verwachting.”