Campingdiscoganger geeft beveiligers klappen in Scharendijke

Mysterieu­ze ziekte bedreigt herinne­rings­bo­men in Schudde­beurs

7 augustus SCHUDDEBEURS - Ongeveer tweederde van de tamme kastanjes in het Bos van de Toekomst in Schuddebeurs is aangetast door een nog onbekende ziekte. Staatsbosbeheer heeft een gespecialiseerd bureau ingeschakeld om te achterhalen wat er de hand is.