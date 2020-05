Camping in Ellemeet bouwt in topsnelheid 75 privé-wc's op kampeerplekken

Het kostte Paul een paar weken slapeloze nachten toen bleek dat de camping voorlopig dicht moest blijven. ,,We waren volop aan het inzetten op Hemelvaart om alles klaar te hebben. Maar waarom zou je iets afmaken waarvan je niet weet of het gebruikt gaat worden? We kregen ook heel veel vragen van gasten.”

Er werd dus snel een plan uitgedacht om op de camper- en kampeerplaatsen privésanitair te plaatsen. De units worden door het team van Paul zelf gemaakt. In de grote loods op het terrein werd een heuse productielijn opgestart, buiten liggen pakketjes klaar om in elkaar gezet te worden. ,,We hebben overal mallen voor gemaakt, zo hoef je niet steeds alles opnieuw uit te meten. De units bestaan uit een vloer, houten palen, stalen platen en een dakje. Ze zijn goed geïsoleerd en er zitten een douche, wc en spoelbak in.”

Zelfs aan de kleinste details is gedacht: afzuiging en led licht ontbreken ook niet. Paul ziet er nu best veel voordelen van. ,,Vooral qua schoonmaken is dit ideaal. Mensen staan hier een weekend of een paar weken. Dan houden ze het zelf schoon, tussen de verblijven door maken wij het schoon.” De investering in het nieuwe algemene sanitairgebouw is nu in dit project gaan zitten. Hopelijk niet voor niks. ,,Ik denk dat het wel eens de nieuwe standaard kan worden. Vonden mensen eigen sanitair eerst nog te duur, nu komt er steeds meer vraag naar.”