Camping Ecomaire wordt een soort hobbitdorp

Remco Delst (23) die het stokje van zijn ouders gaat overnemen, legt in de PZC van zaterdag uit hoe hij de toekomst van Ecomaire eigenlijk voor zich ziet. Het worden beslist geen stenen bungalows, zoals wordt gefluisterd op het dorp, haast hij zich te zeggen. Volgens de tekeningen heeft het ontwerp meer weg van een Hobbitdorp, dan van een sterk afgeslankte versie van het door velen verguisde Brouwerseiland. De lodges worden deels gebouwd in aan te leggen taluds en krijgen een grasdak.



De bestrating in het dorpje wordt uitgevoerd met tegels waar het groen doorheen kan groeien. Ecomaire moet straks vakkundig gecamoufleerd opgaan in het landschap, is de filosofie achter dat concept.