Camping Duinhoeve onder vuur door nieuwe inrichting

Hotel Bom 150 jaar: ‘Op den duur waren we elke dag geopend en het zat altijd vol’

21 februari BURGH-HAAMSTEDE - Hotel Bom in Burgh-Haamstede is een begrip. En dat blijkbaar al 150 jaar. ,,Het is puur toeval dat ik het ontdekte’’, zegt bedrijfsleider Maarten Noot.