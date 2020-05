Cafés mogen terrassen uitbreiden om tafels op 1,5 meter van elkaar te zetten

Alle kleine beetjes helpen om in de coronacrisis het hoofd boven water te houden, aldus de oproep van de horeca-ondernemers aan de Zierikzeese Nieuwe Haven in een gezamenlijke brandbrief aan de gemeente. De toekomst van de tien zaken is door de gedwongen sluiting -die inmiddels zeven weken duurt- en de verdergaande beperkende maatregelen onzeker geworden. In de brief pleiten ze voor het toestaan van grotere terrassen in combinatie met ruimere openingstijden. Nu moeten de terrassen in Zierikzee om middernacht dicht.