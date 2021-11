Buurman wil geen appartementen aan Laone in Renesse

Eerder verleende de gemeente Schouwen-Duiveland een vergunning voor zes sociale huurwoningen. Daar was volgens de gemeente veel behoefte aan. Maar nadat de rechtbank een streep door die vergunning haalde, verleende het gemeentebestuur alsnog een vergunning voor zes levensloopbestendige woningen in de midden-huurklasse. Want ook daar is behoefte aan, weet het gemeentebestuur. Tegen die aangepaste vergunning spande de buurman wederom een procedure aan. Rechter en staatsraad Mieke van Diepenbeek probeerde tijdens de rechtszaak in Den Haag uit te vissen wat de betrokkenen nu precies willen.