Bussen en grote vrachtwagens niet meer welkom op parkeerterrein aan de Zierikzeese haven

Rens en Jolanda tellen vlinders op hun boerenerf, overdag maar ook 's nachts

NOORDWELLE - Het kost ze, vinden ze zelf, nul moeite. Maar ondertussen dragen ze wel bij aan het verzamelen van een enorme bak aan kennis. Rens en Jolanda Vermeer uit Noordwelle tellen vlinders op hun erf en op het land achter hun huis. In heel Nederland doen tientallen boeren mee aan dit vlindertelproject, BIMAG genaamd. De bedoeling is meer zicht te krijgen op de vlinderstand in agrarisch gebied en op maatregelen die helpen om de boel te verbeteren.

18 april