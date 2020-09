Burghse peren leveren veel geld op

Bijna 1400 handteke­nin­gen voor behoud van bomen aan Oude Haven in Zierikzee

17 september ZIERIKZEE - Maar liefst 1385 mensen hebben hun handtekening gezet onder de petitie die pleit voor behoud van de bomen aan de Oude Haven in Zierikzee. De noodkreet: maak een pas op de plaats met de plannen die er liggen voor kadeherstel en herinrichting. Want in tien jaar tijd is veel veranderd.