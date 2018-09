Burghse peren beetje klein, maar talrijk en fijn

Voor de 144ste keer worden de peren bij opbod verkocht. Henk van Felius is voor de 29ste keer veilingmeester bij deze dorpstraditie. De opbrengst is voor een goed doel binnen Burgh. Vorig jaar werd er voor € 673,- een AED-apparaat voor het dorp van aangeschaft. De bestemming voor dit jaar wordt binnenkort bekend gemaakt. Veilingmeester Van Felius, getooid in het tomaatrode colbertje dat hij speciaal voor deze jaarlijkse gelegenheid reserveert, heeft 41 koopjes met St. Remy en Gieser Wildeman in de aanbieding. ,,Een koopje is wat anders dan een boom. Een koopje kan meerdere bomen omvatten en een boom kan ook uit meerdere koopjes bestaan’’, licht hij toe.