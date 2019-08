Burghse Dag laat zich door hevige wind niet klein krijgen

Wind

Julie Vroegh (8) probeert in het Ot- en Sienstraatje juist de schijven door de gaten in de sjoelbak te toveren. ,,Leuk deze Oudhollandse spelletjes zonder elektriciteit”, zegt ze. ,,Thuis hebben we geen sjoelbak. Oma uit Haamstede wel.” Samen met haar broertje Hugo (7) en zus Danique (10) en moeder zijn ze uit het Brabantse Goirle op bezoek bij oma in Zeeland. Oma staat van een afstandje glunderend toe te kijken. ,,De dag is voor mij geslaagd als iedereen plezier heeft gehad. Ik heb net nog op een pony gezeten om te ringsteken”, vertelt Julie verder. ,,Vijf raak, eentje mis.”

Nieuwe voorzitter

De 29e Burghse editie was voor Mariska den Hartog de eerste editie als voorzitter van de Stichting Burghse Dag. Ze volgt Ben Meddeler op die 18 jaar voorzitter was. Den Hartog, (ze is d’r eentje van Schoonaard) is in het dagelijks leven journalist, actief in diverse besturen en kan zich, ook al is ze een geboren stadsmeisje, geen mooiere plek op aarde bedenken om te wonen dan Burgh. In haar openingsspeech, met naast zich burgemeester Gerard Rabelink, voor wie het de laatste Burghse Dag is, zei ze: ,,Het weer vandaag is behoorlijk onstuimig. Waar mogelijk zijn er extra maatregelen genomen voor de veiligheid. Hopelijk houden we het grotendeels droog. Bezoekers wil ik een hele mooie Burghse Dag wensen. Maak plezier, kijk uw ogen uit, drink, eet en geniet, want vandaag is het feest op Burgh. Burghje Boven!” En zo was het.