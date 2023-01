Burgh heeft al een paardenhotel, Bru straks ook

Controle­ren op fietsver­lich­ting is geen pesten: ‘Je hebt zo een fietser op je motorkap’

Of fietsers het nu leuk vinden of niet, grote kans dat ze de komende maanden op Schouwen-Duiveland een keer gecontroleerd worden. Boa's gaan handhaven op fietsverlichting, telefoongebruik en rijden door rood licht. ,,Dat is geen pesten”, zegt wethouder Jacqueline van Burg. Maar keihard nodig. ,,Dat zie je wel met dit weer. Als je nu een fietser tegenkomt zonder licht, dan heb je ‘m zo op je motorkap.”

12 januari