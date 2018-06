Burgh-Haamstede wil scholen absoluut niet kwijt

En als het even kan ook de voetbalvereniging niet. De voetbalclubs van Burgh-Haamstede, Renesse en Scharendijke hebben plannen om te fuseren. In het locatie-onderzoek dat daarvoor op poten is gezet, wordt de Duinzoom in Renesse als 'logische locatie' voor nieuwe sportvelden genoemd. ,,Mits er een samenwerking ontstaat tussen de gemeentelijke overheid en het maatschappelijk middenveld (onderwijs, sportclubs, Stichting Renesse etc.)'', staat in het rapport te lezen.

Woorden waar de dorpsraad van Burgh-Haamstede direct van in de gordijnen hing. Over een mogelijke fusie tussen sportverenigingen heeft de dorpsraad namelijk niets te vertellen. Maar de dorpsraad pleit wel voor behoud van alle voorzieningen, dus ook van de voetbalvelden. ,,En als de bijvangst dan ook nog is dat er twee scholen zouden verdwijnen, dan word ik daar heel verdrietig van. En dat is zachtjes uitgedrukt'', aldus dorpsraadvoorzitter Kees Veerhoek.

Duurzaamheid

Dat er regioscholen gesticht gaan worden op Schouwen-Duiveland, is haast onvermijdelijk. Maar Burgh-Haamstede heeft, met zo'n 250 leerlingen die de twee plaatselijke basisscholen bezoeken, de grootste leerlingenpopulatie van alle dorpen in de buurt. Ergens in het buitengebied een school bouwen, is dan niet voor de hand liggend, vindt het dorpsraadbestuur. ,,Die hoort thuis in de grootste kern en dat is Burgh-Haamstede.''



Vanuit de zaal werd onder meer gewezen op duurzaamheid. Want wat is het effect als al die kinderen niet meer op de fiets maar met de auto naar school moeten? Het is een politieke keuze, gaf een ander aan. Er is ook nog het scenario om scholen te behouden, maar dan moet er geld bij. ,,Ik vind dat we als dorp moeten vechten voor de scholen en de voetbalvereniging'', klonk het strijdlustig. Overigens wordt over dat laatste ook nog steeds binnen de voetbalclub zelf gediscussieerd.

