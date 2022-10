Burgh-Haamstede verliest een icoon: het vliegtuig van Duinrand verdwijnt naar Groningen

Emotionele betogen GroenLinks en SP maken geen verschil: regenboog­vlag blijft weg bij Schouws gemeente­huis

Een dappere poging van oppositiepartij SP om de regenboogvlag op de landelijke ‘coming out day’ bij het gemeentehuis in Zierikzee in de mast te hijsen, is opnieuw op niets uitgelopen. Ondanks een emotioneel betoog van GroenLinks-raadslid Leontien Kroesbeek, die tegen haar geweten in mee stemde met coalitiegenoten van LSD, CDA en SGP. ,,Hoe kan een vlag die niet oproept tot haat, maar juist tot liefde, zoveel discussie binnen onze gemeente opleveren?”

30 september