Burgemeester worden in coronatijd is verre van ideaal. Maar je ontdekt gelijk wel meer, merkt Jack van der Hoek

Schouwen gooit zand in de motor voor oprichting van Zeeuws fonds ophoging stranden

11 juni ZIERIKZEE - Dat de stranden van groot belang zijn voor de lokale economie, daar zijn de vijf Zeeuwse kustgemeenten het roerend over eens. En ook over het feit dat het nodig is de stranden vanuit dat oogpunt een beetje intact te houden. Maar om nou even een gezamenlijke pot geld apart te zetten voor een eigen zandsuppletie op z'n tijd, dat gaat wethouder Cees van den Bos van Schouwen-Duiveland nét te snel.