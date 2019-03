Burgemeester: ‘Verklikkerplaat opspuiten of wegbaggeren is geen optie’

Monumentei­ge­na­ren, vraag snel subsidie aan!

20:24 ZIERIKZEE - Eigenaren van rijksmonumenten doen er verstandig aan zo snel mogelijk subsidie aan te vragen voor onderhoud of restauratie van hun woning. Want over vier jaar kan de pot met overheidsgeld wel eens leeg zijn. Het Erfgoedplatform Schouwen-Duiveland houdt er donderdag een informatiebijeenkomst over.