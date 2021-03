Burgemeester Schouwen woedend over vernielingen auto’s Zorgloket en BOA’s

Uitvinder van de verrekij­ker Hans Lipperhey vereeuwigd in brons

7 maart BURGH-HAAMSTEDE - Het heeft wat tijd en moeite gekost, maar de uitvinder van de verrekijker, Middelburger Hans Lipperhey, krijgt eindelijk een standbeeld. En kunstenaar Joop van Nugteren uit Burgh-Haamstede mocht het maken. ,,Twee jaar geleden liep hier iemand in de galerie binnen die zomaar wat vragen stelde over prijzen van diverse groottes van beelden. Het bleek Rijk Jan Koppejan van de Volkssterrenwacht Philippus Lansbergen in Middelburg. Een half jaar later vroeg hij me een klein concept te maken voor het beeld van Hans Lipperhey. En nog een jaar later kreeg ik groen licht voor het grote beeld.”