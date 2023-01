Burgemeester Schouwen-Duiveland ziet samenleving verharden: ‘Het fatsoen is zoek en moet weer terug in het debat’

Klimaatverandering, energietransitie, C02, stikstof, aanpak van de corona pandemie, de opvang van asielzoekers, de zorg. ,,Onderwerpen die we tegenwoordig blijkbaar allemaal crisis noemen”, aldus van der Hoek. ,,Aan wereldproblemen kunnen we op onze eilandelijke schaal niet direct heel veel doen. Maar toegesneden op onze eigen Schouwen-Duivelandse maat, kunnen we elkaar wel met elkaar in gesprek blijven -juist als het knelt- op voor ons belangrijke thema’s.”

We hebben geen écht gesprek meer maar zijn vooral aan het zenden, ventileren een mening, liefst in onze eigen veilige kring of anoniem als je van een ander iets vindt.

De burgemeester constateert dat we ‘in deze tijd van sociale media lijden aan toenemende communicatiearmoede.’ ,,We hebben geen écht gesprek meer maar zijn vooral aan het zenden, ventileren een mening, liefst in onze eigen veilige kring of anoniem als je van een ander iets vindt.” Oplossingen moeten volgens hem niet alleen van de overheid komen, maar ook de wetenschap, het bedrijfsleven en ‘niet in de de laatste plaats', de inwoners van Schouwen-Duiveland kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Hij ziet de instelling van een burgerberaad over een belangrijk thema in de samenleving als een aantrekkelijke optie om de dialoog op gang te krijgen en een breed draagvlak te creëren voor specifieke ontwikkelingen.