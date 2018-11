Burgemeester ligt wakker van burenruzie in Schuddebeurs

Hennepkwe­ke­rij­en opgerold in Nieuwer­kerk en Kamperland

13:43 KAMPERLAND - In Nieuwerkerk en Kamperland zijn vanochtend twee hennepkwekerijen geruimd door de politie. De ene bevond zich in een woning met bedrijfsruimte aan de Veerweg in Kamperland en de andere in een woning aan de Brouwersstraat in Nieuwerkerk.