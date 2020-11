Burgemeester levert eerste lading tekeningen hoogstpersoonlijk af bij het Huis van Sinterklaas in Zierikzee

Net als bijna alle andere burgemeesters in Nederland heeft hij via het Sinterklaasjournaal aan kinderen in zijn gemeente laten weten dat ze tekeningen voor de Sint bij hem kunnen afleveren. De eerste lading van de post die hij heeft ontvangen, stopte de burgemeester zaterdag hoogstpersoonlijk in de brievenbus van het Huis van Sinterklaas aan de Meelstraat in Zierikzee.

Sint zelf is nog niet op Schouwen-Duiveland gearriveerd. Maar een clubje Pieten zorgt er alvast voor dat zijn logeerverblijf er spic en span bijligt. Ook halen ze de knalrode brievenbus dagelijks leeg en leggen ze alle post klaar voor de Sint. Het Huis van Sinterklaas Schouwen-Duiveland is dit jaar alleen in een 2.0-versie te bezoeken. Vanaf maandag 23 november is er dagelijks iets te zien op de website huisvansint.nl.

Van de 355 burgemeesters in Nederland hebben er 344 via het Sinterklaasjournaal aan kinderen in hun gemeente laten weten dat ze de tekeningen voor de Sint zullen doorgeven.