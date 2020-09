Burgemeester krijgt dossier met 1355 handtekeningen tegen bomenkap overhandigd

En anders, hoplakee, duik je even het oerwoud van maïskolven in

11 september NIEUWERKERK - Terwijl veel maïsdoolhoven vanwege het coronavirus gesloten zijn, draait die van de theetuin in Nieuwerkerk lekker door. Tussen de kolven kan de anderhalve meter afstand prima gewaarborgd blijven. En anders duik je gewoon even het oerwoud in.