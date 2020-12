Buren Beatrixstraat Zonnemaire werden wakker van gegil: ‘Ik keek uit het raam en zag vlammen’

Bij die brand kwam de bewoner van het huis, een alleenstaande man van begin 40, om het leven. De woning ernaast, nummer 14, raakte zwaar beschadigd. Die bewoners zijn met behulp van stichting Salvage elders ondergebracht.

,,Ik hoorde gillen, dus ik keek naar buiten en zag vlammen. Ik slaap altijd met mijn raam open, vandaar dat ik goed zag dat het een flinke brand was", zegt Stavast. Ook de buren op nummer 18, Teun en Ada Heerschap, werden wakker van gegil. Althans, Ada was al wakker. ,,Ik word wel vaker 's nachts wakker, want hij maakte wel eens lawaai", zegt ze verwijzend naar de overleden buurman. ,,Nu hoorde ik eerst gerommel met de vuilnisemmer in de tuin en later rook ik iets van een benzinelucht. De buurman gooide wel vaker 's nachts iets in de vuilnisbak, bijvoorbeeld een hele rits flessen. Nu kon ik het niet goed zien, maar ik zag wel iets branden in de tuin. Even later dacht ik, nu wordt die lucht wel heel sterk en toen hoorden we gegil en zagen we flinke vlammen. Ik denk dat het aan de achterzijde is begonnen.” Teun belde daarop net als buurvrouw Jolanda Stavast naar 112. ,,Het was toen tegen half vier.”

Volledig scherm Agenten en de brandweer waren tot vroeg in de ochtend bezig met nablussen en onderzoek in en rond de woning. © Marieke Mandemaker

Bibbers

Slapen deden ze daarna niet meer, net als veel andere buren. ,,De bibbers zitten nog in mijn benen", zegt Ada Heerschap. Ook heeft de 80-jarige Janny van Nieuwenhuijze die op nummer 10 woont, de schrik flink te pakken. ,,Ik heb helemaal niets gehoord, maar de buurvrouw belde 's nachts aan en ik dacht: wat is dat nou?” Het was de buurvrouw van nummer 8 (,,Zet mijn naam maar niet in de krant") die Janny van Nieuwenhuijze wekte. ,,Deze huizen zijn al oud, de vloeren en de dakconstructie zijn van hout dus er hoeft maar een vonk over te springen en alles staat in de fik.” Van Nieuwenhuijze kreeg onderdak bij de buurvrouw op nummer 8. ,,Zaten we ineens rond vijf uur aan de koffie, hé Janny?", zegt ze.

Van Nieuwenhuijze belde om zes uur naar haar dochter Jolanda in Dordrecht. ,,Je wil niet weten wat er door me heen ging toen ik het nummer zag", vertelt zij. Jolanda reed gelijk met haar partner René de Bruin naar Zonnemaire om haar geschrokken moeder op te vangen. ,,Ik denk dat we haar straks meenemen naar Dordrecht.”

Overlastgever

Volledig scherm Met rode tape staat 666 op de ramen. © Valeska Nastaly De bij de brand omgekomen buurman stond als overlastgever bekend in de straat. Hoewel de buren zijn geschrokken van de brand, zijn ze niet geheel verrast. ,,We hebben erop kunnen wachten", zegt Van Nieuwenhuijze. ,,Zou hij zichzelf in brand gestoken hebben?", vraagt ze zich hardop af, terwijl ze in de deuropening van haar woning staat. Haar buurvrouw van nummer 8, die inmiddels terugkomt van een rondje met de hond, beaamt dat de bewoner overlast gaf. ,,Het was een aparte jongen. Hij zorgde wel voor overlast, maar ik had er geen problemen mee. Ja, hij kon uit het niets helemaal flippen en of hij hulp had, weet ik niet. Dat het zo moet eindigen, vind ik wel vervelend. Het is misschien raar om te zeggen, maar voor hem is het denk ik wel beter zo.”

Voor Jolanda Stavast is overlast misschien wat zacht uitgedrukt. ,,Ik kende hem. Hij zat aan de speed en kreeg geen hulp. Heb je gezien wat er op zijn ramen staat? 666, het teken van de duivel. De buren ernaast, op nummer 18 zijn Jehova's Getuigen, daarom heeft hij dat waarschijnlijk gedaan.” Zelf trof Stavast de buurman een aantal jaar geleden met een hamer in haar hal aan. ,,Hij was echt ziek in zijn hoofd. Gelukkig had ik toen visite en die heeft hem toen gelijk de deur uit gewerkt. Hij is daarna door de politie afgevoerd, maar ze moesten hem wel bewerken met pepperspray, omdat hij met agenten in gevecht ging.”

Diezelfde dag kreeg de buurman van nummer 16 het ook aan de stok met Teun Heerschap. ,,Ik liet de hond uit en toen kwam hij op mij af in de straat en bedreigde mij met de dood. ‘Morgen gehaktdag', zoiets zei hij. Later kwam hij weer, en daarna ging hij naar de buurvrouw.” De buurvrouw van nummer 8 weet te vertellen dat er eerder in het huis van nummer 16 een akkefietje was. ,,Toen was hij in de douche bezig geweest met vuur.”

Volledig scherm De achterzijde van Beatrixstraat 16 in Zonnemaire na de brand. © Valeska Nastaly ‘Zielig geval’

Het echtpaar Heerschap vindt het erg wat er gebeurd is. ,,Het was wel een zielig geval. Het is wel onverantwoordelijk om iemand die zo van het padje af is zo te laten wonen tussen andere mensen. Ik vind dat de woningstichting hierin zwaar in gebreke is gebleven", zegt Teun Heerschap. ,,We hebben aangeboden hem te helpen, maar dat weigerde hij.” Ada: ,,We zeiden wel eens tegen elkaar: ‘Als hij maar geen brand sticht of zo. Nou, je ziet het, komt het er dan toch van. We wonen hier nu 12,5 jaar en ik ben blij dat er een brandgang tussen onze huizen zit, anders waren we hier allang weggeweest.”

De laatste tijd vonden Teun en Ada het erg rustig in de straat. ,,Het ging best goed, dachten wij.” In het verleden hebben ze wel een paar keer goed contact met hun buurman gehad. ,,Ik heb een keer een gesprek met hem bij hem binnen gevoerd. Dat vond ik best spannend, want hij was aan de drank en bood mij ook alcohol aan, maar dat heb ik geweigerd. We hebben toen wel een uur kunnen praten over de Bijbel en ik heb hem toen uitgenodigd om een keer een vergadering bij te wonen in de vergaderzaal van de Jehova's Getuigen in Zierikzee. Dat heeft hij gedaan. Een paar dagen later heeft hij nog bij ons in de tuin gezeten en toen hebben we over van alles en nog wat gesproken. Maar daarna vervaagde het contact. Hij was steeds meer met drugs bezig", vertelt Teun. Ada: ,,Het was een wrak, volgens mij.” Teun: ,,De ene dag had je een aardig gesprek, en de andere dag ging hij snauwen.”

Volledig scherm De uitgebrande woning (links) en de woning van Teun en Ada Heerschop (rechts) zijn van elkaar gescheiden door een brandgang. © Marieke Mandemaker

Ada vertelt dat ze meerdere malen Zeeuwland, die de woningen verhuurt, heeft gebeld. ,,Maar daar doen ze gewoon hun oren dicht", zegt Teun. ,,Er waren verschillende mensen in de straat die bang voor hem waren", zegt Ada. Marco van der Wel van woningbouwvereniging Zeeuwland vindt het lastig om uitspraken te doen over de beweringen van de buren. ,,Het verhaal gaat, meer kan ik er niet over zeggen omdat het een individuele kwestie is. De meneer is overleden en dan vind ik het niet passend om daar uitspraken over te doen.” Hij wil wel kwijt dat als er klachten zijn, Zeeuwland daar altijd serieus mee aan de slag gaat. ,,We hebben twee wooncoaches die betrokken zijn bij mensen die ernstige overlast veroorzaken. Als daar klachten over zijn, pakken wij dat altijd op in samenwerking met politie en andere hulpverlenende instanties zoals SMWO en Emergis om de mensen verder te begeleiden.”

Liever niet gissen naar de oorzaak

Medewerkers van Zeeuwland zijn donderdagmorgen ter plaatse om poolshoogte te nemen van de schade aan de woningen in de Beatrixstraat. ,,Zodra ik daar meer over weet, kunnen we zeggen wat we gaan doen, maar primair ga ik ervan uit dat we de woning herstellen. Het moet ver gaan, wil dat niet lukken", zegt de Zeeuwland-directeur. Voor de buren op nummer 14 is contact met stichting Salvage, volgens Van der Wel. ,,We zullen kijken hoe lang die woning niet bewoonbaar is en misschien zullen we inderdaad moeten zorgen dat de bewoners tijdelijk elders onderdak krijgen.” Over de oorzaak van de brand kan Van der Wel niets zeggen. ,,Zolang er geen uitspraak is van de brandweer over de oorzaak van de brand, denk ik dat we voorzichtig moeten zijn met gissen.”

Volledig scherm Rondom de woning ligt veel rotzooi na de brand. © Valeska Nastaly