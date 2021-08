Bunkers in besloten Slotbos bij Burgh-Haamstede blijven houden hun aantrekkingskracht

BURGH-HAAMSTEDE - De bunkerexcursie door het normaal afgesloten Slotbos is en blijft populair. Natuurmonumenten is blij dat ze weer uitstapjes kan houden in het natuurgebied bij Burgh-Haamstede.