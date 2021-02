Buitenspelen is gewoon het allerleukste, vindt honderdste scoutinglid Matthias

Groepen mogen niet mengen

Matthias en Evy zijn nu Bevers, waartoe de jongste scoutingleden behoren. Er zijn in totaal vijf leeftijdsgroepen, van 5 tot 23 jaar. Voor de oudste groep, met leden vanaf 18 jaar, zijn er op het moment geen activiteiten in verband met de COVID-19-regels. Maar ook de kleintjes kunnen niet helemaal vrij ronddartelen. ,,De groepen mogen niet mengen en volwassenen, behalve de leiders, moeten 1,5 meter afstand houden", aldus de voorzitter. ,,We moeten alles buiten doen, maar dat is geen probleem, want dat deden we toch al.”