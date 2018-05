Bruse kerkklok beiert hotelgasten wakker

BRUINISSE - De klok van de hervormde kerk in Bruinisse beiert zo luid, dat de gasten van Hotel Bru er wakker van liggen. Het kerkbestuur is echter niet van plan daar iets aan te doen. ,,De kerk stond er eerst."

Even een praatje maken bij de kerk in het centrum van Bruinisse zit er om twee minuten over acht 's ochtends niet in. Om twee minuten over twaalf 's middags en om twee minuten over acht 's avonds trouwens ook niet. Dan klingelt de kerkklok zo luid, dat je elkaar amper kunt verstaan. De Bruënaren zijn het gewend.

Standaard oordopjes

Maar Hotel Bru, dat staat aan de voet van de kerk, is pas twee jaar open. ,,En als we érgens een klacht over krijgen", vertelt eigenaar Jeroen Hoep, ,,dan is het over die kerkklok. We leggen standaard oordopjes op de nachtkastjes in kamers aan de voorzijde van het hotel, in de hoop dat de gasten niet gaan klagen."

Ook de bezoekers van zijn nieuwe, naastgelegen restaurant Petit hebben zich al gemeld. ,,Die mensen betalen veel geld om hier een lekker hapje te eten en dan worden ze gestoord door dat gebeier. Daar baal ik van. Ik snap ook niet waar al dat kabaal voor nodig is."

Traditie

De klok slaat op het uur, ook 's nachts, het aantal uren dat de tijd telt. Dat klinkt al luid. Maar driemaal daags komt de klok daarna nog eens extra in beweging voor drie minuten durend gebeier. Pure traditie, legt kerkrentmeester Jan de Keijzer uit. ,,Dat werd vanuit de gemeente gedaan om de boeren in de omgeving aan te geven hoe laat het was. Dat gebeurt nu nog. Het hoort erbij. En als meneer Hoep dat vervelend vindt, dan moet hij zijn restaurantje maar ergens anders neerzetten. De kerk staat hier al sinds 1952."

En minder hard klingelen kan niet, zegt De Keijzer. ,,Het is een klok van 610 kilo. Die geeft gewoon een bepaald geluid. Overigens zijn de klokken van kerken in grote steden soms wel twee keer zo zwaar. Alleen hoor je het daar, in de drukte, minder goed."

Hutje op de hei

Het is niet voor het eerst dat De Keijzer klachten krijgt. ,,Tien jaar geleden kwam hier iemand wonen en die belde de gemeente met de vraag of de klok niet stilgezet kon worden. De gemeente belde mij en ik heb gezegd dat die meneer maar in een hutje op de hei moest gaan wonen. Ik heb er nooit meer van gehoord."

Hoep is echter niet van plan het erbij te laten zitten. ,,Natuurlijk was de kerk er eerst, maar boeren hebben nu een telefoon waarop ze kunnen zien hoe laat het is. Dan zien ze of het nog gaat regenen ook. Het gebeier is niet meer van deze tijd. En het irriteert. Ik moet met een decibelmeter op pad, omdat omwonenden last hebben van dichtslaande deuren op onze parkeerplaats. Maar die klok maakt veel meer kabaal. Ik ga kijken of hier, zonder ruzie te maken, wat aan te doen valt."